Nächster Europacup-Gegner – Das Basler Wiedersehen mit Trabzonspor In der Playoff-Runde der Conference League treffen die Basler im Februar auf den türkischen Vertreter. Zuletzt spielte man in der Saison 2019/20 gegen den Club. Tilman Pauls

Die Spieler des FC Basel vor dem Duell gegen Trabzonspor am 3. Oktober 2019. Das Spiel in der Türkei endete mit 2:2. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wenn es nach dem FC Basel gegangen wäre, dann hätte er sich den 7. November im Kalender nicht markieren müssen. Das Ziel der Basler war es ja, die Gruppe H in der Conference League als bestes Team abzuschliessen, direkt in die Achtelfinals einziehen und sich nicht weiter mit der Playoff-Auslosung befassen zu müssen.

Doch der FCB landete am Ende bekanntermassen hinter Slovan Bratislava auf dem zweiten Rang und musste nun an diesem Montag bei der Auslosung in Nyon vertreten sein, wo dem Club ein durchaus bekannter Gegner für die beiden Playoff-Partien im Februar zugeteilt wurde: Trabzonspor.

In der Saison 2019/20 traf der FCB in der Gruppenphase der Europa League zuletzt auf den Club aus dem Osten der Türkei. Das Heimspiel gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Koller dank den Toren von Silvan Widmer und Valentin Stocker mit 2:0, auswärts endete die Partie 2:2 (Widmer, Okafor).

Bartra, Gomez und Hamsik

In der türkischen Liga steht der Club aktuell auf dem siebten Rang der Tabelle, jedoch nur vier Punkte hinter Leader Fenerbahce. Doch ein Blick auf die Kaderliste zeigt, dass die beiden Duelle am 16. sowie am 23. Februar für die Basler alles andere als einfach werden.

Der Kaderwert von Trabzonspor liegt laut «Transfermarkt» mit knapp 150 Millionen Euro deutlich über dem des FCB (40 Millionen). Spieler wie der ehemalige Dortmund-Verteidiger Marc Bartra, der ehemalige Valencia-Akteur Maxi Gomez oder der Slowake Marek Hamsik sind durchaus Begriffe im internationalen Fussball.

Und in der Gruppenphase der Europa League konnte der Club gegen alle drei Gegner jeweils eine Partie gewinnen. Besonders eindrücklich war dabei der Heimerfolg der Türken gegen die AS Monaco, die gleich mit 4:0 besiegt wurde. Am Ende wurde Trabzonspor mit neun Punkten trotzdem nur Dritter der Gruppe H.

Die Basler haben als Team aus der Conference League jedoch einen grossen Vorteil bereits jetzt auf ihrer Seite: Das Hinspiel findet in der Türkei statt und das Rückspiel in Basel. Und nach diesen beiden Partien wollen die Basler dann, wie schon im Vorjahr, erneut in den Achtelfinals der Conference League stehen.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.