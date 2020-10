Spiele wegen Corona abgesagt – Das Basler Volleyball-Fest fällt aus Der für Samstag geplante Super Game Day von Sm’Aesch-Pfeffingen und Traktor Basel muss abgesagt werden. Am Montag steht der Krisengipfel um die Fortsetzung der noch jungen Saison an. Benjamin Schmidt

Aufgrund von durch die Corona-Pandemie bedingten Ereignissen wird der seit der letzten Saison etablierte Super Game Day abgesagt, die Spiele verschoben. Pino Covino

Eigentlich soll er das Highlight der Basler Volleyball-Szene darstellen: der Super Game Day. Traktor Basel und Sm’Aesch-Pfeffingen, die beiden Spitzenklasse-Teams aus der Region, spielen am selben Tag in derselben Halle und bieten möglichst vielen Zuschauern ein wahres Volleyball-Fest. So hat sich der Anlass schon in der letzten Saison etabliert. Dass er unter den aktuellen Umständen in seiner üblichen Form nicht durchführbar ist, versteht sich von selbst. Doch nun sorgte eine Reihe von kuriosen Ereignissen in den letzten Tagen dafür, dass beide Clubs ihre Spiele unabhängig voneinander absagen mussten.

Bis Freitag war noch vorgesehen, dass die Spiele von Traktor (Nationalliga A Männer und 1. Liga Männer) und Sm’Aesch (Nationalliga A Frauen) wie geplant stattfinden können. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse: Sm’Aesch-Gegner Toggenburg vermeldete drei Corona-Verdachtsfälle aus den eigenen Reihen, eine Spielerin befindet sich bereits in Quarantäne. Beide Vereine einigten sich daraufhin auf eine Verschiebung des Spiels. «Wir können und wollen kein gesundheitliches Risiko eingehen», kommentiert Co-Präsidentin Esther Keller.

Das Spiel des Fanionteams von Traktor Basel stand schon ein paar Tage eher auf der Kippe. Am Freitag teilte der Club mit, dass bereits am Mittwoch ein Spieler der ersten Mannschaft positiv getestet worden sei. Traktor kontaktierte dem Protokoll entsprechend den Verband Swiss Volley sowie die kantonale Gesundheitsbehörde des Wohnsitzes des Spielers. Dabei handelt es sich um den Kanton Zürich. Die zuständige Behörde stuft den Körperkontakt im Trainingsbetrieb nicht als ansteckungsgefährdend ein.

Da der betroffene Athlet laut eigenen Aussagen ansonsten keinen engeren Kontakt zu seinen Mitspielern hatte, wurde der Mannschaft weder ein Aufenthalt in Quarantäne auferlegt, noch waren die anderen Spieler dazu verpflichtet, sich testen zu lassen. Theoretisch hätte Traktor also am Samstag gegen Jona antreten dürfen. Und das hatte man bis Freitag auch vor.

Wie geht es weiter im Volleyball?

Dann erfolgte jedoch die Absage von Sm’Aesch, womit der Super Game Day in seiner Grundidee ohnehin nicht mehr stattfinden konnte. Zudem befindet sich ein weiterer Traktor-Spieler im Militärdienst und zwangsläufig in Quarantäne. Und ein weiterer Spieler der ersten Mannschaft liess sich freiwillig testen, wodurch er selbst bei einem negativen Resultat vorübergehend in Quarantäne geschickt wird. Durch die Kombination dieser Faktoren sah sich Traktor zum Handeln gezwungen: «Es macht unter diesen Umständen einfach keinen Sinn mehr, noch anzutreten. Wir wollen Verantwortung übernehmen und die Gesundheit der Spieler schützen», so Mediensprecher Gaudenz Henzi.

Für Sm’Aesch bedeutet die Absage des Heimspiels gegen Toggenburg jedoch nicht, dass man nun ein spielfreies Wochenende hat. Am Sonntag treten die Birstalerinnen in Lugano an, sofern nicht die nächste Spielabsage erfolgt. «Aktuell gehen wir davon aus, dass wir am Sonntag ins Tessin fahren», sagt Geschäftsführer Fabio Back. Es besteht allerdings die Gefahr, dass es die letzte Auswärtsreise für eine längere Zeit sein könnte.

Am Montag tagt Swiss Volley, um über die Fortsetzung der Saison zu diskutieren. Das Spielgeschehen lässt sich auf kantonaler Ebene nicht mehr kontrollieren, landesweite Massnahmen müssen her. Die Fallzahlen steigen und somit auch das Risiko im Sport. Gaudenz Henzi hält einen Spielunterbruch für die realistische Konsequenz, wenngleich Swiss-Volley-Chef Werner Augsburger am Freitag noch etwas anderer Meinung war: «Der Plan ist, dass weitergespielt wird, wenn nötig wieder bei geschlossenen Türen.»

Man darf gespannt sein, ob Augsburgers Kommentar auch am Montag noch seine Gültigkeit behält.