Fadenwürmer und Aftermaden – Das Basler Unispital ignoriert die Leiden des Erik O’Reilly Bloss trockene Haut und ein Fall für die Psychiatrie – wie das Unispital mit einem von Parasiten befallenen Patienten umgeht. Joël Hoffmann

Wenn es dauernd am After juckt und sticht, könnten Parasiten schuld sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

«Die Stiche sind extrem schmerzhaft», sagt der in Basel wohnhafte Rentner Erik O’Reilly. Die Parasiten würden in Glied, Hodensack, Damm und After eindringen. Über vier Jahre lang suchte O’Reilly Hilfe bei Ärzten. Doch niemand erkannte den Parasitenbefall, und niemand glaubte ihm. Und so behandelte sich der 63-Jährige bis vor kurzem selber, rieb sich mit Minzöl ein und duschte fünf- bis zehnmal täglich.

Erik O’Reilly – der nach seiner Scheidung vorübergehend in einem Schrebergarten haust und seine Meldeadresse beim Schwarzen Peter, dem Verein für Gassenarbeit, hat – muss im Herbst 2020 im Unispital stationär wegen Corona behandelt werden. Er lobt denn auch grundsätzlich die Qualität des Spitals, doch er beklagt sich auch darüber, dass man seinen Parasitenbefall erneut nicht ernsthaft untersuchen will.