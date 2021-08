Dieser Buchhandlung droht das Ende – Das Basler «Labyrinth» steht vor dem Aus – schon wieder Es ist nicht das erste Mal, dass das Büchergeschäft die Öffentlichkeit um finanzielle Unterstützung bittet. Doch nun geht es um alles oder nichts. Raphaela Portmann

Das Team des Labyrinths bangt um die Existenz der kleinen Buchhandlung. Foto: Labyrinth

Am Montag verschickte die Buchhandlung Labyrinth, situiert am Nadelberg in Uni-Nähe, eine Mitteilung an Kunden und Gönner: Man benötige 80’000 Franken, um sich weiterhin halten zu können. Auch auf der Website des Geschäfts heisst es: «Die Buchhandlung Labyrinth braucht Hilfe! Wir suchen per sofort finanzielle Unterstützung, um weiterexistieren zu können!»

Das ist nicht das erste Mal, dass das Labyrinth um finanzielle Hilfe bittet: Bereits 2018 baten die Betreiber der geisteswissenschaftlichen Buchhandlung die Öffentlichkeit um Unterstützung, weil sie kurz vor dem Aus standen. 2019 hatte das Unternehmen dann genügend Bestellungen, war allerdings nicht liquide genug, um die Lieferanten abzubezahlen.