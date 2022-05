Kanton veröffentlicht Bevölkerungsstatistik – Das Baselbiet wächst So stark wie 2021 hat die Bevölkerung im Landkanton schon lange nicht mehr zugenommen. Das ist auch darauf auf eine kaum signifikante Übersterblichkeit von Betagten zurückzuführen. Daniel Aenishänslin

Allschwil verzeichnet viele Zuzüger aus Basel. Foto: Pino Covino

Die Baselbieter Bevölkerung ist im Jahr 2021 um 0,8 Prozent oder 2236 Personen auf 294’316 Einwohnerinnen und Einwohner angewachsen. Das Bevölkerungswachstum liegt somit über dem langjährigen Mittel von 0,5 Prozent. Das Wachstum rührt von einer positiven Wanderungsbilanz her.

Acht Gemeinden sind um je hundert oder mehr Personen gewachsen und vereinen drei Viertel der Bevölkerungszunahme auf sich. Aesch, Allschwil und Reinach verzeichneten vor allem Wanderungsgewinne aus Basel-Stadt. Ettingen dagegen bemerkte einen ähnlich starken Zustrom aus anderen Baselbieter Gemeinden wie aus der Stadt. Itingen (6 Prozent) und Lausen (5 Prozent) gehören ebenfalls zu den Gemeinden, die prozentual stark zugelegt haben. Die beiden Gemeinden konstatierten hauptsächlich kantonsinternen Zuwachs. In Liestal und Sissach fallen Zuzüge aus anderen Regionen stärker ins Gewicht.

Das Baselbiet verzeichnet mehr Zu- als Wegzüge aus dem Stadtkanton und dem Ausland, gleichzeitig verliert es Wohnbevölkerung an andere Schweizer Kantone. Ein Blick auf die Altersklassen zeigt, dass die Wanderungsgewinne gegenüber der Stadt in der Altersklasse der 35- bis 39-Jährigen am grössten sind. In der Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen dominiert die Gegenrichtung, hier sind Wanderungsverluste an die Stadt die Regel.

Kaum signifikante Übersterblichkeit von Betagten

2021 sind im Baselbiet 2639 Personen verstorben. Das sind weniger als 2020 (2796), jedoch leicht mehr als in den vorangegangenen Jahren. Die Zahl der Todesfälle entwickelte sich trotz Covid-19 unauffällig. Im Pandemiejahr 2020 wurde in der Altersklasse der 65-Jährigen und älter in sechs Kalenderwochen eine leichte Übersterblichkeit registriert. 2021 war dies in noch drei Kalenderwochen der Fall. In allen anderen Wochen bewegten sich die Todesfallzahlen innerhalb des Erwartungsbereichs. Auch in den ersten Wochen des laufenden Jahres wurde im Baselbiet keine Übersterblichkeit registriert.

