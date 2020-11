Abstimmung vom 29. November – Das Baselbiet entscheidet über die Dreidrittelslösung Die Regierung spricht sich gegen das von ihr selbst ausgearbeitete Gesetz über Mietzinsbeihilfen aus. Thomas Gubler

Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten sollen eine staatliche Mietzinsbeihilfe für die Zeit des Lockdown erhalten. Foto: Dominique Meienberg

Mit einer einzigen Vorlage ist der Kanton Baselland am Abstimmungssonntag vom kommenden 29. November engagiert. An die Urne gelangt das Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeihilfen an die Mieterinnen und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Landrat hat die Vorlage relativ deutlich mit 56 zu 31 Stimmen gutgeheissen. Weil indessen das Vierfünftelmehr deutlich verfehlt wurde, ist eine Volksabstimmung nötig. Was dabei merkwürdig anmutet: Der Regierungsrat lehnt die von ihm aufgrund einer Motion von Adil Koller (SP) erarbeitete Vorlage als unnötig ab. Die im Rahmen des Massnahmenpakets zur Unterstützung der Wirtschaft im März beschlossene nicht rückzahlbare Soforthilfe in der Höhe von 40 Millionen Franken sei hauptsächlich für die Bezahlung der Mietzinse verwendet worden, so die Begründung. Weitere Beiträge erachtet die Regierung als «nicht zweckmässig». Unterstützt wird sie dabei von der SVP.