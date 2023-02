Das Wunderbaby aus Syrien – Das Baby, das das Beben überlebte Zehn Stunden lag die kleine Afraa unter den Trümmern des Erdbebens in Syrien. Nun ist sie bei Verwandten untergekommen. Doch das Wunderbaby weckt Begehrlichkeiten. Dunja Ramadan

Ihre Familie hat nicht überlebt: Die kleine Afraa, in den Armen ihres Onkels, der sie aufgenommen hat. Foto: AFP

Die Staubfarbene: So heisst das syrische Baby, das Anfang Februar zehn Stunden nach der Erdbebenkatastrophe unter den Trümmern seines Haus geborgen wurde, noch mit der Nabelschnur am Körper. Die Bilder gingen um die Welt: Ein Helfer trägt das nackte Baby vorbei an den Trümmern in Richtung einer Ambulanz, ein Mann wirft noch eine Decke hinterher. Das kleine Mädchen, das in Jinderis im Nordwesten Syriens lebte, verlor seine sechsköpfige Familie. Khalil Suwaidi, ein Cousin ihres Vaters, hat den Säugling mittlerweile bei sich aufgenommen und nach seiner verstorbenen Mutter benannt: Afraa. Das arabische Wort für Staub, für Erde.