Drama vor dem Novotel Basel City – «Das Auto hat sich dreimal überschlagen» Sie kamen als Touristen nach Basel und wurden Zeugen eines schlimmen Verkehrsunfalls: Maria Christina Birtone und ihre Tochter Anastasia sahen, wie ein Autofahrer mit einem gestohlenen BMW eine Velofahrerin unter sich begrub. Martin Furrer

«Ein Auto raste auf uns zu»: Maria Christina Birtone (r.) und ihre zehn Jahre alte Tochter Anastasia übernachteten im Novotel Basel City. Sie waren zum Nachtessen unterwegs, als der Unfall vor ihren Augen passierte.

Am Donnerstagvormittag liegen noch immer Scherben einer Autoscheinwerfer-Abdeckung bei einer Ampel an der Ecke Münchensteiner-/Nauen-/Grosspeterstrasse. Auf dem Asphalt künden gelbe Markierungen der Polizei von einem Drama, das sich am Mittwochabend gegen Viertel vor sieben Uhr ereignet hat. Ein Autofahrer raste über die Kreuzung. Der Wagen kollidierte mit einem Personenwagen, überschlug sich, rasierte einen Verkehrsteiler weg, riss eine Velofahrerin mit und touchierte ein weiteres Fahrzeug. Dann blieb es wenige Meter vor dem Eingang zum Novotel Basel City umgekippt liegen.