ACS will Kulturkampf führen – «Das Auto bringt den Wohlstand» Der Automobil-Club beider Basel feierte sein 125-jähriges Bestehen mit einer rauschenden Party. Und verabschiedete einen langjährigen Kämpfer für das Auto. Alexander Müller

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber bei seiner Laudatio auf den ACS. Rechts neben ihm der scheidende Geschäftsführer Christian Greif. Foto: Nicole Pont

Ganz zum Schluss kamen die Emotionen hoch: Nach zwölf Jahren als Geschäftsführer des Automobil-Clubs (ACS) beider Basel wird Christian Greif Ende Juni pensioniert. An der Jubiläums-GV – der ACS feiert in diesem Jahr das 125-jährige Bestehen – lobte Vereinspräsident Andreas Dürr Greifs «lebenslangen Einsatz für das Auto». Per Akklamation haben ihn die rund 280 Mitglieder und Gäste am Dienstagabend im Muttenzer Pantheon zum Ehrenmitglied gewählt.