Abgefahren – Das Auto beweist seine Vorteile Die Corona-Krise ist auch eine Krise der öffentlichen Verkehrsmittel. Meinung Alexander Müller

Auf den Strassen der Region ist derzeit wenig los. Das dürfte sich bald wieder ändern. Foto: Lucia Hunziker

An dieser Stelle wird es künftig um Themen rund um die Mobilität gehen. Gleich zu Beginn muss ich mich deshalb outen: Der Gedanke an selbstfahrende Autos löst in mir keine Jubelstürme aus. Es macht Spass, selbst zu fahren. Es ist tatsächlich der einzige Vorteil der Corona-Krise, dass es derzeit möglich ist, sich stress- und staufrei über die Strassen der Region zu bewegen. Und dennoch würde ich mich wieder wie früher zusammen mit unzähligen anderen Menschen auf dem Weg zur Arbeit in die überfüllten Pendlerzüge quetschen, wenn damit die Pandemie ungeschehen gemacht werden könnte. Doch leider ist die Situation eine andere.