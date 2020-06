Zahlen zu Basel-Stadt zeigen – Das Ausländerstimmrecht könnte auch den Bürgerlichen helfen Die potenziellen Neuwähler kommen zu grossen Teilen aus Ländern, in denen die Sozialdemokraten an Wählerschaft eingebüsst haben. Katrin Hauser

Die SP steht immer wieder im Verdacht, das Ausländerstimmrecht vor allem deshalb zu wollen, weil sie damit Wähler gewinnen könnte. Aus Eigennutz also. Es ist aber nicht so klar, ob Ausländer in Basel-Stadt auch wirklich links wählen würden.