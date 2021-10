Schwarzer Block – Das AUE bezieht seinen Prestigebau Das Amt für Umwelt und Energie hat sich ein Vorzeigeobjekt gegönnt, wie es sich die Privatwirtschaft kaum leisten kann: auf teurer Sparflamme und Nachhaltigkeit. Daniel Wahl

Schwarzer Block: Je nach Blickwinkel und Sonneneinstrahlung erscheint das mit Solarmodulen umhüllte Amtsgebäude im gleissenden Messingglanz. Foto: Pino Covino

Wenn am kommenden 1. November die 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Umwelt- und Energie (AUE) vom Fischerdorf Kleinhüningen ins neue Amtsgebäude im Stadtzentrum am Fischmarkt umziehen, dann müssen sie etwas zusammenrücken. Nicht einmal der AUE-Chef Matthias Nabholz findet auf den acht Stockwerken ein eigenes Büro. Denn Mitarbeiter bis hinauf zum Chef holen sich im abschliessbaren Spind die Arbeitsunterlagen und schnappen sich einen beliebigen freien Platz in den Multispace-Offices. «Wir haben mit diesem Arbeitskonzept zwanzig Prozent der Arbeitsfläche eingespart», erklärte Nabholz am Montagnachmittag auf einem Rundgang durchs Gebäude den Medien.