Kampf für einen längeren 14er – «Das arme Drämmli muss als Sündenbock hinhalten» Befürworter Johannes Sutter wirft den Gegnern der Tramlinienverlängerung vor, sie würden den 14er benutzen, um gegen die Entwicklung von Salina Raurica zu weibeln. Daniel Wahl

Hier quert die geplante Tramlinie die stark befahrene Hohenrainstrasse in Pratteln. Johannes Sutter vom Pro-Komitee erwartet aber keinen zusätzlichen Stau, sondern insgesamt eine Entlastung. Foto: Daniel Wahl

Immer, wenn es um Bahnen geht, schlägt das Herz von Johannes Sutter höher. Der Vizepräsident der SVP Baselland und Gemeindepräsident von Arboldswil hat bis Ende 2020 die Wasserfallenbahn in Reigoldswil geführt. Nun setzt er sich an vorderster Front für die Verlängerung der Tramlinie 14 vom Prattler Dorfkern hinunter in die Rheinebene ein, wo dereinst auf dem Gelände Salina Raurica Wohnraum für 2500 Menschen und ebenso viele Arbeitsplätze entstehen sollen.

Johannes Sutter, Sie wohnen in Arboldswil, in einer völlig grünen und ländlichen Umgebung, und steigen nun von Ihrem Berg hinunter ins urbane Pratteln, um fernab für eine längere Tramstrecke zu kämpfen. Warum tun Sie sich das an? Ich bin überzeugt, dass die Verlängerung der Tramlinie 14 eine gute Sache ist und die rund 170 Millionen Franken gut investiertes Geld sind. Es käme niemandem in den Sinn, ein Haus im Grünen zu bauen und sich erst danach zu überlegen, wie man sein Haus erreicht. Genau darum geht es hier: Das wichtigste Entwicklungsgebiet des Kantons Baselland soll rechtzeitig optimal erschlossen werden.