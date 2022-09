Foto: Kostas Maros

Der FC Basel hat einen stabilen Frühherbst hinter sich. Sieben Siege und vierundzwanzig Tore in den letzten acht Spielen, neben dem konsolidierten siebten Platz in der Liga ist er zudem weiter im Cup und hat solide die Gruppenführung in der Conference League inne. Aarau, Allschwil und Vilnius mögen keine Kracher sein wie YB, Arsenal oder Winterthur, und doch: Es scheint, als ob sich der FCB ein bisschen gefangen hätte nach den anfänglichen Turbulenzen.