Ein Land strebt nach Europa: Demonstration vor dem georgischen Parlament in Tiflis. Foto: AFP

Es ist ein Rückzug im richtigen Moment, die Krise in Georgien hätte durchaus ernster werden, vielleicht sogar ausser Kontrolle geraten können. Am Ende stand die georgische Regierung doch sehr einsam da. Breite Teile der Gesellschaft, die Opposition sowieso, auch die Staatspräsidentin, aber vor allem viele Organisationen, Verbände, Studierende, Künstlerinnen, sogar Fussballclubs haben sich gegen die georgische Führung gestellt, gegen deren geplantes «Agentengesetz». Denn das ist mehr als ein umstrittenes Regelwerk, in ihm hat sich die grosse Frage verdichtet, ob der Kaukasusstaat sich von Europa abwendet. Nun hat Tiflis es nach der ersten Lesung zurückgezogen. Immerhin dies: ein vernünftiger, einsichtiger Schritt.