Per 12. Dezember – Das ändert sich in Basel mit dem Fahrplanwechsel

Der bevorstehende Fahrplanwechsel führt auf dem Netz der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) zu diversen Veränderungen. Weil die Doppelhaltestellen in der Innenstadt zu Einfachhaltestellen werden, rechnen die BVB mit Verlangsamungen.

Da die Haltestellen Aeschenplatz, Bankverein, Barfüsserplatz, Heuwaage und Marktplatz von Doppel- zu Einfachhaltestellen zurückgestuft werden, werden Zusatzkurse eingesetzt, wie die BVB am Donnerstag mitteilten. Diese sollen den Fahrplan stabilisieren und allfällige Verspätungen an den Endhaltestellen besser auffangen, da wegen der Aufhebung der Doppelhaltestellen mit Verlangsamungen zu rechnen sei. Der Fahrplan werde dadurch aber nicht verdichtet.

Änderungen beim Busverkehr

Für diese Massnahme kommen mehr alte Trams zum Einsatz – allen voran auf den Linien 2, 6, 15, 16 und 21. Da an der Haltestelle Bruderholzstrasse in einer Testphase letzten Montag das erste velofreundliche Tramgleis in Betrieb genommen wurde, kann dies dazu führen, dass einzelne Kurse der Linien 15 und 16 in der Hauptverkehrszeit am Abend über keinen Niederflureinstieg verfügen. Dies hat laut BVB damit zu tun, dass die alten Tram-Anhängerwagen keine Zulassung für das velofreundliche Gleis an der Bruderholzstrasse haben.

Ferner wird mit dem Fahrplanwechsel die Haltestelle Kunstmuseum in Richtung Bahnhof SBB wieder bedient. Die Haltestelle in Richtung Wettsteinplatz soll im Frühjahr 2022 folgen.

Zu Veränderungen wird es beim Busverkehr kommen. So werden die Basler Haltestellen Erlenmatt und Signalstrasse nicht mehr von der Buslinie 36, sondern von der Linie 46 bedient. Die Linie 36 wird nur noch über den Ast Lange Erlen–Schorenweg–Surinam verkehren, während die Linie 46 diese Strecke nicht mehr befahren wird. Während der Hauptverkehrszeiten fährt der 46er-Bus zudem neu vom Badischen Bahnhof via Breite und Redingstrasse bis an den Bahnhof in Muttenz.

