Abstimmung über Basler Wohnschutz – Das ändert sich für Sie als Mieter oder Vermieterin

Abstimmung über Basler Wohnschutz – Diese sechs Beispiele zeigen, was sich für Sie als Mietpartei ändert Wir erklären, was für Basler Mieter und Vermieterinnen ab 1. Januar 2022 mit dem neuen Gesetz anders sein wird und was im Gegenzug passiert, wenn am 28. November die Initiative des Mieterverbandes angenommen wird. Katrin Hauser

Die klassische Massenkündigung

Peter Meier (85) war 2018 von der bekanntesten Massenkündigung in Basel betroffen: Dem Fall Schorenweg. Foto: Kostas Maros

In den 76 Briefkästen eines älteren Blocks in Kleinhüningen trudeln die Kündigungen ein. Die Aktiengesellschaft (AG), der das Haus gehört, will es totalsanieren. Küchen und Badezimmer wurden zwar erst vor zehn Jahren saniert und sind noch gut instand. Doch die AG möchte die Mieten erhöhen, um mehr Geld zu verdienen. In dem Block wohnen viele Arbeiterfamilien und ältere Menschen mit beschränkten finanziellen Mitteln. Bislang betragen die Mieten für 2-Zimmer-Wohnungen mit 55 Quadratmetern durchschnittlich 800 Franken pro Monat. Neu sollen sie durchschnittlich 1100 Franken monatlich kosten. Wird die AG eine Bewilligung für die geplante Sanierung erhalten?