Zugunsten von «BaZ hilft» – Das Adventskonzert mit den himmlischen Klängen Seit 1977 unterstützt die Stiftung mit Benefizveranstaltungen und Spenden notleidende Menschen in der Nordwestschweiz. Ihr Adventskonzert ist zur schönen Tradition geworden. Markus Wüest

Die Basler Mädchenkantorei am Weihnachtskonzert von «BaZ hilft» im Dezember 2016 – damals noch im Musical Theater. Foto: Lucian Hunziker

Das feierliche, weihnachtlich-gestimmte Konzert im Stadtcasino gehört in Basel mittlerweile untrennbar zur Adventszeit. Nach einigen Jahren im Exil im Musical Theater ist man zurück am angestammten Ort. Dort trifft man sich, herausgeputzt und voller Vorfreude, am kommenden Sonntag, dem zweiten Advent, um 11 Uhr wieder, wenn das Sinfonieorchester Basel zum alljährlichen Adventskonzert zugunsten von «BaZ hilft» einlädt. Ihre Mittel erhält die Stiftung durch Spenden von Leserinnen und Lesern und durch Einnahmen aus diesem Konzert.

Zusammen mit Sängerinnen und Sängern von Oper Avenir, dem Opernstudio des Theater Basel und der Mädchenkantorei Basel präsentiert das Sinfonieorchester unter der Leitung von Nil Venditti eine Mischung aus weihnachtlichen und festlichen Musikklassikern. In dem rund anderthalbstündigen Konzert werden Werke von Giacomo Puccini, Otto Nicolai, Gioachino Rossini, Richard Strauss, Vincenzo Bellini, Léo Delibes und Charles Gounod zu hören sein. Zum Schluss des Adventskonzerts gehört das Christmas Medley. Arrangiert wird es in diesem Jahr von Florian Walser.

Himmlische Klänge und die traditionelle Dekoration im Stadtcasino stimmen perfekt auf die Festtage ein. Zum ersten Mal am Dirigentenpult des Basler Adventskonzerts steht Nil Venditti. Die 27-Jährige mit italienisch-türkischen Wurzeln hat bereits Beziehungen zu Orchestern wie dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dem Luzerner Sinfonieorchester und der Camerata Salzburg aufgebaut – um nur ein paar wenige zu nennen. Regelmässig arbeitet sie mit namhaften Dirigenten wie Alain Altinoglu, Michael Sanderling, Christian Arming und Sir Neville Marriner zusammen.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.