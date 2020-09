Regierungsratskandidatin – Das Ackermann-Dilemma Die Geschehnisse rund um das Historische Museum kosten die Regierungspräsidentin Kraft. Aber ihre Erfolge wiegen mehr, sagt Elisabeth Ackermann. Franziska Laur

Elisabeth Ackermann trotzt dem schweren Sturm. Foto: Pino Covino

Im schicken schwarzen Hosenanzug kommt sie daher, gelassenen Schrittes, etwas streng in die Welt schauend, so wie sie es oft tut. Bei Elisabeth Ackermann (Grüne) weiss man nie genau, ob man etwas falsch gemacht hat oder ob sie aus Selbstschutz unbewegt in die Welt schaut. Zu oft wurde schon an ihrem Auftreten, am Aussehen herumgemäkelt.