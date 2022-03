Max Küngs Guide zu anderen Gedanken – Das Ablenkungsmanöver Um für einen Moment den Krieg und die Tragödie in der Ukraine zu verdrängen, kann es hilfreich sein, an Gewundenes zu denken. Zum Beispiel an Serpentinen oder Hi-Fi-Kabel. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Nicht um die Geschehnisse und die Nachrichten gänzlich vergessen zu wollen, aber doch um sie für ein paar Momente zur Seite zu schieben, im Parkhaus des Kopfes in einer anderen Ecke zu garagieren, dass man wieder etwas anderes denken kann, für einen Moment. Zum Beispiel an all die Pläne, die man hatte und noch immer hat, die Dinge, die man schon immer unternehmen wollte.