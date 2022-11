Sechs Erkenntnisse zum FCB – Niederlage gegen GC ist ein Spiegelbild der bisherigen Saison Der FC Basel zeigt beim 0:1 gegen GC in 90 Minuten, welche Themen das Team schon seit Anfang der Saison begleiten. Im Guten wie im Schlechten. Tilman Pauls Dominic Willimann

Stürmer Bradley Fink kann es nach dem 0:1 gegen GC nicht fassen: 21 Ecken und 47 Flanken haben dem FC Basel nicht gereicht. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am Ende des Abends wird Alex Frei gefragt, ob dieses 0:1 gegen den Grasshopper Club Zürich ein Spiegelbild der bisherigen Saison des FC Basel sei. «Spiegelbild der Saison», wiederholt Frei und sagt dann, «das ist mir zu drastisch.» Allerdings dürfte auch dem Basler Trainer aufgefallen sein, dass seine Mannschaft am Samstag im Letzigrund viele Dinge zeigte, die sich schon in den 15 Liga-Partien zuvor akzentuiert haben. Im Guten wie im Schlechten.