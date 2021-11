Vergleich der Wissenschaft – Darum warnt die Taskforce vor einer Situation wie in Österreich Im Dezember könnte es eng werden in den Spitälern, warnen die wissenschaftlichen Berater des Bundes – und so wollen sie die fünfte Welle brechen. Beni Gafner

Masken tragen – auch bei Veranstaltungen mit Zertifikat: Das ist eine der Massnahmen, die Taskforce-Präsidentin Tanja Stadler vorschlägt, um die fünfte Welle zu brechen. Foto: Peter Klaunzer

Österreich ist seit Montag wieder im Lockdown. Die Regierung wusste sich nicht mehr anders zu helfen – zu hoch ist die Zahl der Covid-Fälle, zu zahlreich die Einweisungen in die Spitäler. Am Dienstag warnte die wissenschaftlichen Taskforce des Bundes in ihrem neusten Bericht: «Die epidemiologische Situation in der Schweiz entwickelt sich im Moment ähnlich wie die Situation in Österreich, mit einer zeitlichen Verzögerung von rund 3–5 Wochen.»

Der Anstieg der Fallzahlen müsse sofort gebremst werden, «wenn wir die Spitäler schützen wollen», sagte Taskforce-Präsidentin Tanja Stadler am Dienstag vor den Bundeshausmedien. Der einzige Unterschied bei der epidemiologischen Entwicklung der beiden Länder sei, dass Österreich auf einem höheren Level in die neuerliche, massive Zunahme bei den Covid-Fällen gestartet sei als die Schweiz.