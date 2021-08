FCB statt Lausanne-Sport – Darum verteidigt Andy Pelmard nicht mit, sondern gegen Lausanne Im Juli stiess der Franzose als Leihspieler zum FC Basel. In die Röhre guckte bei diesem Deal Lausanne-Sport – Partnerclub der OGC Nizza, wo Pelmards Transferrechte (noch) liegen. Oliver Gut

Ein Bild, das man in Lausanne oft sieht: Andy Pelmard trennt den Gegenspieler vom Ball und verhindert so, dass der FC Basel ausgekontert wird. Foto: Jean-Guy Python (Freshfocus).

An Andy Joseph Pelmard liegt es nicht. Oder eben doch. Denn ohne Andy Pelmard, da wäre der erste Dämpfer einer noch jungen Saison womöglich stärker, den der FC Basel am Lac Leman erfahren hat. Wäre vielleicht eine Niederlage beim Tabellenletzten FC Lausanne-Sport, was nun mit einem 2:2-Remis Aufnahme in der Saisonwertung gefunden hat.

Denn Andy Pelmard ist schnell. Nicht schnell genug zwar, um als Innenverteidiger Eray Cömerts verlorenen Zweikampf vor dem zweiten Gegentreffer auszubügeln. Aber schnell genug, um zuvor und danach die Konter des Gegners zu entschärfen, die der FCB zulässt. Mehr als nur einmal sieht er sich in einer Situation, in der nur er mit seinem Auge, seinem Tempo und seiner Wendigkeit gegen den Ball verhindern kann, dass ein Lausanne-Angreifer in günstiger Position allein auf das Basler Tor zuläuft – und im Gegensatz zu Nebenmann Cömert, der diese Aufgaben am Sonntagnachmittag auch gestellt bekommt, löst der 21-jährige Franzose sie allesamt überzeugend.