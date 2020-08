Erweiterte Maskenpflicht ab Montag – Darum verschärft Basel, aber Zürich nicht – trotz mehr Ansteckungen Obschon Zürich mehr Infizierte pro Kopf verzeichnet, gibt es keine strikteren Massnahmen. Man sei auf alles vorbereitet. In Basel-Stadt gilt das Motto: Prävention steht über allem. Sebastian Briellmann

So wird ab jetzt eingekauft in Basel-Stadt. Symboldbild: Getty Images/iStockphoto

Es ist für Corona-Verhältnisse eigentlich eine kleine Zahl – es geht nicht um Milliarden Franken an Soforthilfen, auch nicht um Millionen Menschen auf Kurzarbeit; es geht um eine dreistellige Nummer, die jeden Tag mantraartig in die Schweizer Haushalte geliefert wird, wenn die Covid-Neuinfizierten in unserem Land bekannt sind.