Darum streike ich zum zweiten Mal

Dieser Tag des Frauenstreiks war für mich als Zwanzigjährige ein wichtiger Tag. Und ich wollte eine dieser Frauen werden, die für sich und für andere einstehen, die sichtbar sind, laut und fröhlich. Frauen, die mit Trillerpfeifen lärmend aufzeigen, was falsch läuft.

Ich las viel damals. Und trug in mir Geschichten, die von der jahrtausendealten Unterdrückung der Frauen erzählten. Manchmal stellte ich mir vor, wie wir Frauen diese Erfahrungen unserer Vorfahrinnen alle in uns drin haben. Zum Beispiel den Kampf der Suffragetten in England und ihren Hungerstreik im Gefängnis, alle diese unsäglichen Anfeindungen, nur weil sie es gewagt hatten, das Frauenstimmrecht einzufordern. Zum Beispiel das Leiden, das unverheiratete Mütter erlebten. Bis in die siebziger Jahren nahmen die Schweizer Behörden vielen von ihnen die Kinder weg, weil sie ein „liederliches“ Leben führten. Die Geschichte ist voll, von Gewalt gegen die Frauen.

Eigentlich wunderte ich mich, dass wir Frauen nicht noch wütender sind. Die Geschichte der Frau ist Teil unserer heutigen Gesellschaft. Ich finde, der Geschichte der Frauen wird zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Der Frauenstreik hat viel bewegt und für mich war er ein wichtiger Start ins Erwachsenwerden. Später habe ich mich manchmal für mich geschämt, weil ich dachte, vielleicht gelingt es mir einfach nicht, so wie diese Frauen zu sein. Frauen, die es schaffen, für sich selber einzustehen, die mutig sind. Frauen, die für sich selber Standards setzen, wie sie in der Berufswelt und im privaten Umfeld behandelt werden möchten, die Respekt einfordern, beim Lohn klar sind und auch nicht davor zurückschrecken, über Geld und ihre eigenen Ansprüche zu reden.

Das braucht zunächst auch einfach viel Selbstvertrauen. Und das hat mir gefehlt. Ich wusste gar nicht, was ich mit der Wut, die ich in manchen Situationen spürte, eigentlich wollte, erkannte das Gefühl oft gar nicht als Wut und richtete diese Wut dann gegen mich als Person. Ich bin immer wieder über mich selber gestolpert. Und manchmal denke ich, vielleicht bin ich auch übers Frausein gestolpert und über die Rolle, in die wir doch so leicht hineinrutschen, wenn wir nicht aufmerksam sind. Diese Rolle, der lieben, netten, harmonischen Frau. Und jetzt ist es bald so weit: der nächste Frauenstreik steht vor der Tür. Meine ältere Tochter ist fast so alt wie ich beim ersten Frauenstreik war.

Der Frauenstreik ist immer noch wichtig. Denken wir daran, wie viel jemand als Kleinkindererzieherin verdient. Und dass diese Person oft vor der Lehre noch schlecht bezahlte Praktika machen musste. Denken wir an die Situation in den Pflegeberufen. Typische Frauenberufe halt. Und vergleichen wir die Situation mit Berufsfeldern, wo Geld hin und hergeschoben, investiert und geprotzt wird.