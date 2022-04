Vor den Playouts gegen Genf – Darum steigt der RTV Basel nicht ab Für den Basler Handball-NLA-Club starten am Donnerstag (19.30 Uhr, Rankhof) die Playouts gegen CS Chênois Genève. Die Realturner haben im Rennen um den Klassenerhalt die besseren Karten. Luc Durisch

Auf die Tore von Aleksander Spende ist der RTV Basel in den Playouts angewiesen. Foto: Pino Covino

Das Saisonziel hat der RTV Basel schon vor einigen Wochen verpasst. Für die Playoffs wollte man sich qualifizieren, doch diesen Traum musste der Club unerwartet früh Anfang März begraben. Nun geht es für die Realturner in den am Donnerstag (19.30 Uhr, Rankhof) beginnenden Playouts gegen CS Chênois Genève um den Klassenerhalt. Das Team von Trainer Ike Cotrina Cabal hat gegen die Genfer gute Chancen, diesen zu schaffen. Die BaZ zählt vor dem Start der Best-of-five-Serie fünf Faktoren auf, die für die Basler sprechen:

Der Top-Skorer und ein Top-Torhüter

Brachte seine Gegner mit seinen Paraden zuletzt zur Verzweiflung: RTV-Torhüter André Willimann. Foto: Christian Pfander

Aleksander Spende liefert auch in dieser Saison. Der Slowene schiesst Tore am Laufmeter – 195 in 23 Partien waren es am Ende der Qualifikation – und ist nicht nur mit Abstand der beste RTV-Schütze, sondern hat auch ligaweit am häufigsten eingenetzt. Egal, ob man die Torschützenliste absolut (Anzahl Treffer) oder relativ (Anzahl Treffer pro Partie) betrachtet. Dies ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass der RTV die Qualifikation nur als Neunter abschloss und entsprechend deutlich weniger Treffer als andere Clubs auf dem Konto hat.

Der beste Schütze bei den Genfern heisst Stéphane Chardon und kommt auf 129 Tore. Auch im Tor verfügen die Basler mit André Willimann über einen starken Rückhalt. Er brachte zuletzt die gegnerischen Feldspieler mit seinen Paraden Mal für Mal zur Verzweiflung. Von einem RTV-Vorteil auf dieser Position zeugt auch, dass der Club 160 Treffer weniger kassiert hat als die Genfer.

Die Formkurve

Zuletzt zeigt sich der RTV in blendender Verfassung. Angestachelt vom Verpassen des Saisonziels, siegten die Basler viermal in Serie. Man bezwang dabei mit Wacker Thun sogar den Dritten der Qualifikation. Vizepräsident Tom Ryhiner sagt: «Obwohl wir einen Rang schlechter klassiert sind als letzte Saison, sehen wir eine qualitative Entwicklung bei der Mannschaft. Wir haben sogar Teams geschlagen, gegen die wir zuletzt kaum gewinnen konnten.» Unterstrichen wird diese Aussage davon, dass der RTV in einer stärker gewordenen Liga punktemässig besser dasteht als vor Jahresfrist.

Ryhiner ergänzt: «Letzte Saison haben wir am Ende acht Niederlagen am Stück kassiert. Wenn es gut läuft, hören wir dieses Jahr mit einer Siegesserie auf.» Dass dies gut möglich ist, zeigt auch die Punkteausbeute von CS Chênois Genève. Lediglich zwei Zähler holten die Genfer in der Qualifikation, den einzigen Sieg feierten sie Anfang Jahr gegen Suhr Aarau.

Die bisherigen Direktduelle

Dreimal spielten die beiden Mannschaften in dieser Spielzeit bisher gegeneinander. Jedes Mal verliessen die Realturner als Gewinner die Halle. Während die ersten beiden Aufeinandertreffen klar zugunsten der Mannschaft von Ike Cotrina Cabal ausfielen, war die Generalprobe für die Playouts vor knapp zwei Wochen umkämpfter. Auswärts in Genf musste der RTV lange zittern, bis der knappe 28:27-Erfolg feststand. Diese Partie offenbarte vor allem eines: Auch wenn die Vorteile klar auf Basler Seite liegen, braucht es in den Playouts konzentrierte RTV-Leistungen.

Die Erfahrung in Playouts

Playouts und Playoffs verlangen von den teilnehmenden Mannschaften besondere Fähigkeiten. Man muss bereit sein, um zum Zeitpunkt X die besten Leistungen abzurufen. Da entscheidet oftmals nicht nur die Qualität, sondern auch die Erfahrung.

Während der RTV, der seit der Saison 2018/2019 ununterbrochen in der NLA spielt, mit Basil Berger, Maurus Basler, Igor Stamenov, Jannis Voskamp und Dennis Krause fünf Spieler im Kader hat, die mit dem Club schon um den Klassenerhalt in der höchsten Schweizer Liga kämpften, spielen die Genfer ihre erste Saison im Oberhaus seit der Saison 2007/2008. Entsprechend dürfte diese Playout-Erfahrung für die meisten Akteure von Chênois eine neue sein.

Die Ausrichtung des Clubs

Dazu kommt, dass der RTV langfristig in die NLA gehört und sich dort nach vorne arbeiten will. «Wir sind auf Stufe Vorstand gut aufgestellt und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Clubs in der Region», sagt Ryhiner. Zusätzlich habe man mit «peRspekTiVe 2029» einen klaren Plan, der auch im Falle eines Abstieges bestehen bleiben würde.

Die stetig weiterlaufenden Arbeiten an der Vereinsstruktur scheinen langsam auf dem Feld Früchte zu tragen. Die Realturner konnten viele Spiele bis kurz vor Ende ausgeglichen gestalten, ehe sie verloren gingen. Daran wolle man nun arbeiten, damit man das Projekt auch in der nächsten Saison in der höchsten Schweizer Liga vorantreiben kann.

