Trotz Bedenken aus dem Quartier – Darum steht die Basler Regierung hinter dem Horburg-Hochhaus Kritiker haben am Neubauprojekt an der Horburgstrasse viel auszusetzen. Zu Unrecht, findet die Regierung. Mirjam Kohler

Die geplante Umgestaltung an der Horburgstrasse sorgt seit Bekanntwerden für Ärger im Quartier. Man fürchtet ums Mikroklima, Kindergartenkinder, öffentliche Frei- und Grünflächen und die Verkehrssituation. Und es brauche an diesem Standort keinen zusätzlichen Wohnraum, da Tausende neue Wohnungen geplant seien. Rund 20 Einsprachen gegen den Bau sind noch offen. Die Regierung möchte, dass der Grosse Rat die Einsprachen ablehnt. Ein Blick in den Ratschlag der Regierung verrät, warum.

Parkplätze und Verkehr