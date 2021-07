Invasives Gewächs – Darum sollten Sie diese Pflanze sofort ausreissen Eingeschleppte Pflanzenarten breiten sich explosionsartig aus. Aktuell rufen Baselbieter Gemeinden zum Kampf gegen das Einjährige Berufkraut auf. Mirjam Kohler

So sieht das Einjährige Berufkraut aus. Foto: Marc Imboden

In diesen Tagen erblühen in der Region Basel unzählige Pflanzen. Doch nicht bei allen ist das eine gute Nachricht. Das Einjährige Berufkraut etwa, eine invasive Pflanzenart, ein sogenannter Neophyt, beschäftigt zahlreiche Gemeindeangestellte, die sich mit dem Gewächs einen Wettlauf gegen die Zeit liefern.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Denn: Blüht die eingeschleppte Pflanze, kann sie pro Exemplar bis zu 50’000 Samen freisetzen. Diese können dank Schirmchen bei guten Bedingungen kilometerweit fliegen. «Es gilt also, so viele Exemplare wie möglich zu erkennen und zu entfernen, bevor der Wind die Samen weiterträgt. Am besten ist es, die Pflanzen mit den Wurzeln auszureissen und im Kehricht zu entsorgen», schreibt die Gemeinde Muttenz in einer Medienmitteilung.

Riesige Samendepots verunmöglichen Ausrottung

Das Einjährige Berufkraut stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde bei uns als Gartenpflanze eingeführt. Die Pflanze ist aber dermassen invasiv, dass sie andere Pflanzen, darunter auch bedrohte Arten, verdrängt. Problematisch ist das auch für die Landwirtschaft, denn das Vieh frisst das Berufkraut nicht.

Erkennen Sie Neophyten? Nein, keine Ahnung. Ja, eine oder zwei vielleicht. Ich schaue nach, wenn ich mir unsicher bin. Ja, sie sind mir ein Dorn im Auge. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Dadurch breitet es sich ungehindert aus und verunkrautet ganze Weiden. Nach einigen Jahren bildet sich im Boden ausserdem ein riesiges Samendepot, das über Jahre hinweg besteht und die Bekämpfung zu einer langwierigen und teuren Aufgabe macht.

Der Neophyt sieht der einheimischen Kamille sehr ähnlich, unterscheidet sich von ihr aber durch die ungeteilten grob gezähnten Blätter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.