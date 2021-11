Vergewaltigung an der Elsässerstrasse – Darum schweigt sich das Gericht zum Freispruch aus Sein Kollege wurde wegen Vergewaltigung verurteilt, er wurde freigesprochen. Das Urteil gegen einen jungen Erwachsenen wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Mirjam Kohler

Nach der mündlichen Urteilsbegründung des Appellationsgerichts wurde in Basel gegen das Urteil und sexualisierte Gewalt demonstriert. Foto: Nicole Pont

Ein Samstagmorgen Anfang Februar 2020 in Basel. Ein Notruf. Drei Beteiligte. Drei Versionen, was passiert sein soll. Zwei absolut gegensätzliche Gerichtsurteile: eine Verurteilung, ein Freispruch. Bald zwei Jahre nach einer Vergewaltigung an der Elsässerstrasse beschäftigt das Geschehene die Stadt noch immer.

Nach einer durchzechten Nacht sind drei Personen auf dem Heimweg, zwei Männer, eine Frau. Ein kurzer Ausschnitt davon wird von einer Überwachungskamera dokumentiert. Der Videoschnipsel ist unspektakulär, unauffällig und wäre für sich genommen automatisch gelöscht worden.