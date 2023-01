Attacken auf Velofahrende in Basel – Darum haben die Behörden so spät kommuniziert Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann nimmt Stellung zu kritischen Fragen. Der Täter ist noch nicht gefasst. Jan Amsler

Stephanie Eymann kann die Sicherheitsbedenken verstehen. Foto: Lucia Hunziker

Die Attacken auf Velofahrerinnen und Velofahrer in Basel-Stadt sind auch in der Politik ein Thema. SVP-Grossrat und Parteipräsident Pascal Messerli hat Anfang Woche einen Vorstoss eingereicht und Antworten zur Kommunikationspolitik der Behörden verlangt. Bereits am Mittwoch gibt Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) Auskunft.

Die rasche Reaktion ist auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Regierung «versteht, dass nach diesen scheinbar aus dem Nichts aufgetretenen Delikten Fragen zur Sicherheit und zu den Ermittlungsarbeiten gestellt werden», wie Eymann im Grossen Rat ausführt. Sie hoffe «auf eine baldige Ergreifung der Täterschaft» – diese ist also noch nicht gefasst.

Unbedachte Meldungen kontraproduktiv

Messerli wollte wissen, warum die Sicherheitsbehörden nicht unmittelbar informiert hatten. Der unbekannte Täter hatte am 19. Dezember, zwischen 18 und 19.30 Uhr, vier Velofahrende mit einem gefährlichen Gegenstand so schwer verletzt, dass diese in der Notfallaufnahme behandelt werden mussten. Eine Augenzeugin sagte später gegenüber dieser Zeitung, dass einer Frau beim Überfall die oberen Vorderzähne abgeschlagen worden seien. Während in den sozialen Medien bereits Warnungen kursierten, kommunizierte die Staatsanwaltschaft erst nach Mitternacht über die Vorfälle. Am 6. Januar ereignete sich ein ähnlicher Fall, wobei unklar ist, ob ein Zusammenhang besteht.

Stephanie Eymann erklärt nun, dass eine unmittelbare Information mit einem Warnhinweis von amtlicher Seite «nur dann die erhoffte Schutzwirkung auslöst, wenn ein klarer Sachverhalt vorliegt und mögliche Präventivmassnahmen kommuniziert werden können». Unbedachte Meldungen ohne Verhaltensempfehlung hingegen würden nicht vor Gefährdung schützen und könnten sogar kontraproduktiv sein, zum Beispiel die Fahndung oder die Ermittlungen erschweren. In einer Situation wie im Dezember «muss sich die Polizei zunächst einen verlässlichen Überblick verschaffen».

Laut Eymann ist intern darüber diskutiert worden, eine Warnung abzusetzen. Aber weil keine weiteren Meldungen eingegangen seien und es keine Hinweise auf Folgetaten gegeben habe, habe man darauf verzichtet. Stattdessen wartete man mit der Information und dem Zeugenaufruf zu, bis die Erstfahndung abgeschlossen war. Auf diese Weise gab auch Martin Schütz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bereits nach den ersten Angriffen Auskunft.

Warn-App installieren

Eymann legt in ihren Antworten zudem dar, wie die Behörden im Fall von Terror kommunizieren würden, nämlich über die kantonseigenen Twitter-Kanäle sowie über die App Alertswiss des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Sie empfiehlt, die Kanäle zu abonnieren und die App zu installieren.

Messerli gibt sich mit den Ausführungen Eymanns zufrieden: «Ich kann die Gründe nachvollziehen, weshalb man in diesem Einzelfall nicht kommuniziert hat», sagt er im Parlament. Er selber sei jedoch «eher dafür», im Zweifelsfall rasch zu kommunizieren, um Spekulationen, Falschmeldungen und zusätzlicher Verunsicherung vorzubeugen.

