Tiktok-Challenge in Basel – Darum kommt es zu Störaktionen in Kinosälen Social Media Challenges muten häufig speziell an. Ein aktueller Trend beschert Kinos zwar mehr Eintritte – aber auch Ärger. Mirjam Kohler

Gruppen Jugendlicher werfen sich für die Challenge in den Anzug. Screenshot: Tiktok

Auf der Videoplattform Tiktok ist eine neue Challenge ins Leben gerufen worden. Unter dem Hashtag #Gentleminions finden sich Tausende Beiträge von – meist männlichen – jugendlichen Gruppen, die die Kinovorstellungen des neuen Minion-Films besuchen. Dabei tragen sie Anzug und Sonnenbrille, teilweise auch eine Banane in der Brusttasche. Während der Vorführung fallen sie mit störendem Verhalten auf.

Viele Videos stammen aus Grossbritannien, es gibt aber auch Schweizer Tiktoker, die solche Beiträge veröffentlichen, berichtet «20 Minuten». «Wir hatten in den letzten Tagen mehrfach Jugendliche in Anzügen im Haus. Diese sind vor allem durch lautes Geklatsche aufgefallen», sagt eine Mitarbeiterin der Arena Cinemas gegenüber «20 Minuten».

Auch im Basler Ableger kam es zu mindestens einer solchen Aktion, wie ein Video zeigt.

«Es gab lange keine vergleichbare Bewegung. Es ist cool, zu sehen, wie sich so was entwickelt – vor allem, wenn man selbst mitmacht», verrät Tiktoker Marko, der das Video aus dem Stücki-Center veröffentlicht hat, «20 Minuten». Er und dreizehn seiner Freunde haben sich ebenfalls in Schale geworfen und eine «Minions»-Vorstellung besucht und dazu einen Clip gedreht. «Wir haben nur vor und nach dem Film geklatscht – das ist das Einzige, was andere hätte stören können», betont er.

Denn: Aus Grossbritannien sind teilweise Beiträge zu sehen, in denen die Kinosäle regelrecht verwüstet werden. Das führte dazu, dass dortige Kinos ein Anzugsverbot einführten oder wegen zu vieler Rückerstattungen den Film aus dem Programm nehmen mussten.

Aufgekommen sei der Hype mit dem Kinostart und dem Song «Rich Minion» von Rapper Yeat. Soziologin Katja Rost von der Universität Zürich sagte «20 Minuten», dass es nicht nötig sei, sich jetzt vor einem Kinobesuch zu fürchten. Solche Trends seien ohnehin kurzlebig.



Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel.

