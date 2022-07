Kommunikation der Polizei – Darum gab es erst nach 2½ Stunden Informationen zum Chemiegestank Deutlich wahrnehmbarer Gestank breitete sich am Mittwochmorgen in der Region Basel aus. Die Entwarnung liess auf sich warten. Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Die CABB AG gerät nicht zum ersten Mal wegen eines Chemiezwischenfalls in den Fokus. Archivfoto: Christian Jaeggi

Am Mittwochmorgen starteten Menschen in Muttenz, Pratteln, Allschwil, Münchenstein, Therwil und Basel in Begleitung eines unangenehmen Geruchs in den Tag. Woher der Geruch kam und ob er mit gefährlichen Schadstoffen zusammenhing, kommunizierten die Behörden erst zweieinhalb Stunden nach dem Zwischenfall bei der CABB in Muttenz proaktiv.