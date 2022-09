Verärgerte Bewohner – Darum dauern die Bauarbeiten im

St. Alban drei Jahre lang Die Basler Regierung rechtfertigt sich wegen des Baulärms bis ins Jahr 2025. LDP-Grossrat Michael Hug gibt sich damit nicht zufrieden. Er fordert ein Bonus-Malus-System für die Baufirmen. Leif Simonsen , Lea Buser

Im St. Alban soll eine Begegnungszone entstehen. Bis zur Fertigstellung des Projekts sind die Quartierbewohner Baulärm ausgesetzt. Foto: Dominik Plüss

Bei den St.-Alban-Bewohnern ist Geduld gefragt. Drei Jahre lang sollen die Bauarbeiten für die Quartiererneuerung dauern. Das ärgert die Anwohner – und Politiker. Der Basler LDP-Grossrat Michael Hug spricht in einem Vorstoss von einer «Belästigung der Anwohnerschaft» und will wissen, warum der Umbau so lange dauert.