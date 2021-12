Klimaschutz, Affen, Sozialhilfe – Darüber stimmen beide Basel im Jahr 2022 ab Bis wann sollen die Kantone klimaneutral sein? Sollen Affen in Basel-Stadt das Recht auf Unversehrtheit bekommen? Und soll die Baselbieter Sozialhilfe künftig Langzeitbeziehende bestrafen? Jan Amsler Thomas Dähler

Die Klimastreikenden fordern netto null CO₂ bis 2030. Foto: Dominik Plüss

Klimaneutralität: Bis 2030, 2040 oder 2050?

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Eine Performance vor dem Basler Rathaus: Die Initiantinnen und Initianten reichen am 8. Oktober 2020 die Klimagerechtigkeitsinitiative ein. Video: Kostas Maros

In beiden Basel steht im Jahr 2022 je eine Abstimmung über Klimainitiativen auf dem Programm. Im Baselbiet werden die Stimmberechtigten am 13. Februar darüber befinden, ob die Klimaziele von Paris ins kantonale Gesetz geschrieben werden sollen. Die Regierung würde verpflichtet, die CO₂-Reduktionspfade bis zum Jahr 2050 vorzugeben. Regierung und Landrat lehnen die Initiative ab, SP und Grüne sind dafür.

Die Forderung in Basel-Stadt ist ambitionierter: Die sogenannte Klimagerechtigkeitsinitiative will netto null Treibhausgasemissionen bis 2030. Die Kantonsregierung hat einen Gegenvorschlag präsentiert, der dieses Ziel per 2040 vorsieht. Nun liegt das Geschäft beim Grossen Rat, der eine Empfehlung abgeben muss. Ohne Gegenvorschlag muss die Initiative gemäss den gesetzlichen Fristen bis April zur Abstimmung gelangen, mit Gegenvorschlag bis Oktober.