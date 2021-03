Kommentar zu «La Colline» – Darüber muss man schreiben dürfen Genauer hinsehen: Nicht allen ist das genehm, wenn es sich um das Arlesheimer Bauprojekt «La Colline» handelt. Meinung Daniel Aenishänslin

Um das Bauprojekt «La Colline» ist ein Streit entbrannt. Foto: Pino Covino

Öffentlichkeit: Sie ist es, die manche Akteure scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Akteure, die Teil der Auseinandersetzung um das Bauprojekt «La Colline» in Arlesheim sind. Naturschützer und das Goetheanum als Eigentümerin wollen verhindern, dass ein unterhalb der Baustelle gelegenes Feuchtgebiet Schaden nimmt. Doch nun sind infolge der Bauarbeiten die dazu nötigen Quellen versiegt. Sie lagen auf der Parzelle der Bauherrin, der Steiner AG, die sich «distanziert von den Auseinandersetzungen und Diskussionen in den Medien, da dies für den Erhalt des Naturschutzgebietes nicht zielführend ist». So formuliert es Andreas Gurtner, Mediensprecher der Steiner AG. Für den Erhalt des Naturschutzgebietes wäre es demnach zielführend, wenn es keine Diskussionen, keine Medien, keine Öffentlichkeit gäbe. Die Quellen, verstopft mit Buchstaben und Informationen.