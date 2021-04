Treffsichere Ex-Basler – Darko Jevtic: Matchwinner zum Zweiten Der Mittelfeldspieler schiesst Kasan erneut zum Sieg, während Noah Okafor das entscheidende Tor zum Salzburger Erfolg beisteuert. Simon Tribelhorn

Carl Starfelt (hinten) beglückwünscht Darko Jevtic zu seinem erneuten Treffer. Foto: Keystone

Russland

Bereits letzte Woche schoss Darko Jevtic Rubin Kasan per Weitschuss zum 1:0-Sieg über Rostov. Und am Sonntag tat er es gegen Ural Jekaterinburg gleich nochmals: Kurz vor der Pause brachte er seine Mannschaft per Halbvolley aus 20 Metern in Führung, es blieb der einzige Treffer in der Partie. Vier Runden vor Schluss darf sich der 28-Jährige damit Hoffnung auf die internationalen Ränge machen: Zwischen Lokomotive Moskau (2.) und Kasan (6.) liegen gerade mal drei Punkte, Spiele gegen die Spitzenteams stehen für Jevtic und Co. nicht mehr auf dem Programm.