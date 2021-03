Der Aufreger im Joggeli – Darian Males und das Tor, das keines war Der Neuzugang des FCB traf gegen den FC Luzern – doch der Treffer wurde ihm aberkannt. Der Schiedsrichter erklärte dem Offensivspieler noch auf dem Rasen, weshalb. Dominic Willimann

Darian Males hätte gegen Luzern beinahe sein zweites Tor in Rotblau erzielt. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Es war zweifelsohne eine besondere Partie für Darian Males. Auch wenn der Offensivspieler beteuerte, es sei ein Spiel «wie jedes andere» gewesen. Beim FC Luzern jedoch ist der 19-Jährige fussballerisch ausgebildet worden, und nach seinem Wechsel zum FCB war es für ihn eine Premiere, gegen seinen Ex-Club anzutreten.

Zudem kritisierte Luzern-Trainer Fabio Celestini im Vorgang zum Spiel in einem Interview mit der BaZ die Karriereplanung seines einstigen Spielers. Celestini sagte: «Darian hat grosses Potenzial. Aber er ist schon jetzt in einer absteigenden Phase seiner Karriere.» Und was sagte Males kurz und knapp zu diesen Worten? «Das ist seine Meinung.»