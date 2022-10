Die FCB-Spieler in der Einzekritik – Darian Males, der Chef-Zulieferer des FC Basel Der Flügelspieler bereitet beim 3:1 gegen den FC Winterthur sämtliche Basel Treffer vor, während andere Spieler enttäuschen. Die Einzelkritik. Tilman Pauls Oliver Gut

Stürmer Bradley Fink erzielt das zwischenzeitliche 3:0 – und Darian Males lässt sich da bereits seinen dritten Assist gutschreiben. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

Lange sieht es so aus, als würde er auch in diesem Spiel ohne Gegentor bleiben. Doch dann steht in der letzten Aktion der Partie plötzlich Seiler vor ihm und Hitz spekuliert auf die falsche Ecke. Sonst ist an diesem Mittag nicht viel von ihm zu sehen, weil die Gäste aus Winterthur verlässlich rechts, links oder oben an seinem Tor vorbei schiessen.