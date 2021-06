Los emol – der BaZ-Podcast – Darf man das noch lustig finden? Humor dürfe ja niemanden verletzen, sagen die einen. Politisch korrekter Humor sei halt nicht lustig, meinen die anderen. Der Basler Komiker und Schauspieler David Bröckelmann berichtet von seinen Erfahrungen auf der Bühne. Raphaela Portmann

Mit bald 50 beginne bei ihm das «Alterslachen». Foto: David Bröckelmann

Was darf Humor heute noch? Droht dem Comedian bei jedem Witz gleich der Eierwurf der breiten Masse, der Shitstorm – die Cancel Culture? David Bröckelmann erzählt im BaZ-Podcast «Los emol», wie er die Bühnenarbeit im 21. Jahrhundert erlebt.

An der wandelbaren Stimme des dialektbegabten Baslers ist wohl kein Schweizer, keine Schweizerin vorbeigekommen. Als Kasperli wurde er zum Star vieler Kinderzimmer, und bei der Late-Night-Show von «Giacobbo/Müller» bei SRF mimte er Matthias Hüppi, Christian Gross und Hakan Yakin.

Gerade für seine scharf beobachteten Parodien hat David Bröckelmann nicht nur Zuspruch geerntet: Im Podcast betont er, er habe sich über die dargestellten Personen nie auf eine herablassende Weise lustig machen wollen.

Als er im Fall Hakan Yakins allerdings erfahren habe, dass dessen Kinder wegen seiner Parodien in der Schule gehänselt wurden, sei für ihn eine Grenze erreicht gewesen: «Das hat mir leidgetan. Da kommt man einen Punkt, an dem man sich fragt, ob das noch sein muss.»

Humor soll in allererster Linie lustig sein, doch Satire muss manchmal wehtun. Ist das heute überhaupt noch möglich? Darf man bald gar nichts mehr witzig finden und muss zum Lachen in den Keller? Oder ist diese Sorge vielleicht nichts mehr als eine Überreaktion auf berechtigte Einwände? Wir besprechen es in der aktuellen Ausgabe des BaZ-Podcasts «Los emol».

Fehler gefunden?Jetzt melden.