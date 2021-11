EU-Verbot sorgt für heisse Köpfe – Darf in der Schweiz bald nicht mehr farbig tätowiert werden? Viele Tattoofarben dürfen ab Januar 2022 in der EU nicht mehr genutzt werden. 2023 werden sogar zwei wichtige Grundfarben verboten. Grenznahe Tätowierer fürchten Tattootourismus in die Schweiz. Doch auch hier wird ein Verbot geprüft. Dina Sambar

Tritt das Verbot 2023 in Kraft, könnten diese blauen Vögel nicht mehr gestochen werden. Symbolfoto: Keystone

«Wir sind verloren», schreibt das nationale Syndikat der Tattookünstler in Frankreich. Der deutsche Verein Tätowierkunst fürchtet «eine Welle von Existenzvernichtungen», und die European Society of Tattoo and Pigment Research warnt vor einem «grossen Risiko der Kriminalisierung». Grund für den Aufruhr in der Tattooszene ist, dass in wenigen Wochen ein Grossteil der aktuell verwendeten Farben in der EU nicht mehr gebraucht werden darf. Darin enthaltene Zusatzstoffe stehen im Verdacht, Allergien auszulösen, erbgutverändernd oder gar krebserregend zu sein.