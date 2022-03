Frage an Peter Schneider – Darf ich mir jetzt noch Freuden erlauben? Gedanken zur Vereinbarkeit von persönlichen Vergnügungen mit dem Leid in der Ukraine. Meinung Peter Schneider

In der nordostukrainischen Stadt Charkiw sind besonders viele zivile Opfer zu beklagen: Ein älterer Mann transportiert Feuerholz. Foto: Keystone

Darf man in Anbetracht des grossen Leids im Ukraine-Krieg noch Spass haben? Konkret: Ich habe mir im Theater Basel die Comité-Schnitzelbänke angehört und bin daraufhin von zwei Bekannten gemassregelt worden: «Was fällt dir ein!? Du vergnügst dich hier, und dort sterben Leute.» B.S.

Die Massregelung ist völlig unberechtigt und darüber hinaus absurd. Der Zustand der Welt war zu keiner Zeit so paradiesisch, dass man jemals vor solchen Vorwürfen gefeit gewesen wäre. Der Tadel entspringt einer ähnlichen Logik wie die Behauptung, man dürfe sich bei uns in der Schweiz über nichts beklagen, weil es doch so vielen Menschen auf der Welt so viel schlechter geht. Natürlich ist auch Jammern immer eine Frage des Kontexts und der Verhältnismässigkeit (in manchen Situationen ist es peinlich und unverhältnismässig); aber warum sollte sich z.B. meine Depression abschwächen, wenn ich daran denke, dass andere Menschen nicht einmal genug zum Essen haben?