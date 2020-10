Neue Corona-Regeln – Darf ich jetzt noch ohne Maske joggen gehen? Der Bundesrat hat die neuen Corona-Massnahmen präsentiert. Was bedeuten sie im Detail? 19 Alltagssituationen im Check. Jacqueline Büchi , Emil Bischofberger , Jon Nathanael Mettler

In gewissen Fällen muss künftig auch beim Laufen eine Schutzmaske getragen werden. Foto: Nicolò Campo (LightRocket, Getty Images)

Muss ich beim Joggen oder Spazieren künftig eine Maske tragen?

Kommt darauf an, wo Sie joggen gehen. Am Donnerstag tritt eine ausgedehnte Maskenpflicht in Kraft, die auch an gewissen Orten im Freien gilt. Dazu zählen «belebte Fussgängerbereiche von urbanen Zentren und Dorfkernen» sowie alle anderen Orte, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wer also durch die Innenstadt joggt, sollte eine Gesichtsmaske bereithalten. Ein Lauf am Stadtrand oder im Wald ist hingegen weiterhin ohne Maske möglich.

Wo sonst brauche ich eine Schutzmaske?