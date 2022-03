Kolumne Katja Früh – Darf ich jetzt noch lustig sein?

Ich kann nicht über den Krieg schreiben. Ich kann aber auch nicht nicht über den Krieg schreiben. Also befinde ich mich mit dieser Kolumne in einem Dilemma, wie man sich eben in zwei Welten befindet, wenn man einerseits vor Entsetzen keine Worte findet und andererseits seinen banalen Alltag einfach weiterlebt. Von dem will ich nichts berichten, aber ohne Worte gibts keine Kolumne.