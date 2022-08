Wochenduell: Uefa-Award – Darf ein Goalie Europas Fussballer des Jahres werden? Neben Karim Benzema und Kevin De Bruyne ist auch Thibaut Courtois für den Award nominiert. Doch noch nie hat ein Goalie diesen gewonnen. Tobias Müller Benjamin Schmidt

Blieb im Final der Champions League dank neun starker Paraden ohne Gegentor: Real-Goalie Thibaut Courtois. Foto: Keystone

Ja: Torhüter müssen fehlerlos agieren und sollen dazu noch ein elfter Feldspieler sein. Das macht sie für eine Mannschaft wichtiger als jeden Stürmer.

Thibaut Nicolas Marc Courtois ist einer der besten Torhüter des Planeten, das ist nichts Neues. Nach der Weltmeisterschaft 2018 wurde ihm der Goldene Handschuh überreicht, er wurde von der Fifa als Welttorhüter ausgezeichnet, und ausserdem reihte er mit Chelsea, Atlético und Real Madrid etliche Titel aneinander. Doch die vergangene Saison war noch ein wenig spezieller: Neben der Meisterschaft gewann Real auch noch die Königsklasse. Das hatte vor allem mit Keeper Courtois zu tun.

Als die Königlichen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris chancenlos waren, rettete der Belgier seiner Mannschaft immerhin noch das 0:1 – es hätte auch 0:3 oder 0:5 heissen können. Und auch im Final gegen Liverpool (1:0) war der 30-Jährige der wichtigste Mann auf dem Feld, neun starke Paraden zählten die Statistiker.

Dass nun Thibaut Courtois neben den Feldspielern Karim Benzema sowie Kevin de Bruyne zu den Nominierten bei der Wahl zu Europas Fussballer des Jahres gehört, ist nur logisch. Und die Diskussion erübrigt sich, ob auch ein Goalie der beste Fussballer in Europa oder auf der Welt sein kann.

Torhüter verhindern mit Paraden nicht nur Gegentore, fangen Flanken ab und halten Elfmeter. Es ist unabdingbar, dass sie im heutigen Spitzenfussball auch ein elfter Feldspieler sind. Sie müssen dirigieren und die Übersicht behalten, in brenzligen Situationen anspielbar sein und saubere Pässe liefern. Und sie müssen fehlerlos agieren, weil die Konsequenz sonst ein Gegentor ist. Somit tragen sie auf dem Feld eine grössere Verantwortung als ein Stürmer oder ein zentraler Mittelfeldspieler.

Natürlich, Torhüter erzielen keine Hattricks, schiessen nicht traumhaft ins Lattenkreuz oder tanzen quer übers Feld. Doch das macht sie nicht weniger wichtig. Dida kratzt im Champions-League-Endspiel drei Elfmeter aus den Ecken und führt seine Mannschaft zum Sieg. Jerzy Dudek macht seine Gegenspieler mit Tanzeinlagen wahnsinnig und steht am Ende als Sieger da. Manuel Neuer fliegt durch den Fünfmeterraum und lässt die Stürmer verzweifeln. Und Thibaut Courtois wird im Final zur menschlichen Wand und streckt am Ende den Pokal in die Höhe. Bilder, die für immer bleiben.

Ob der Keeper von Real Madrid darum auch die Wahl der Uefa gewinnen wird, ist zweitrangig. Dass er sie gewinnen darf und auch könnte, steht ausser Frage. Tobias Müller

Nein: Torhüter nehmen auf dem Platz eine eigene Rolle ein. Deshalb ist es gut, sie nur untereinander zu vergleichen und auszuzeichnen.

Real Madrids Thibaut Courtois steht gemeinsam mit seinem Teamkollegen Karim Benzema sowie mit Kevin De Bruyne in der Endauswahl um den «Uefa Men’s Player of the Year Award». Möglich gemacht haben dies die Leistungen des Belgiers in der vergangenen Saison, die zweifelsohne herausragend waren. Mit etlichen Glanzparaden im Finalspiel der Champions League sicherte er den Madrilenen den Titel und wurde gar zum «Man of the Match» gewählt. Doch in einer Auswahl um den europa- oder weltweit besten Fussballer hat er nichts zu suchen – es ist das Schicksal seiner Position.

Nicht umsonst ist Lev Yashin (1963) der bislang einzige Torwart, der mit dem Ballon d’Or geehrt wurde.

Gianluigi Buffon wurde 2003 zum «Uefa Club Footballer of the Year» gewählt – der Award, den Courtois jetzt gewinnen könnte, wurde aber noch nie einem Torhüter überreicht. Und 2002 reichte für Oliver Kahn nicht einmal die Wahl zum besten Spieler der Weltmeisterschaft – Weltfussballer wurde Ronaldo, auch den Ballon d’Or staubte der Brasilianer ab.

Die Position des Torhüters stellt auf dem Fussballfeld eine einmalige dar. Nicht umsonst trägt sein Trikot eine andere Farbe, nicht umsonst ist es nur ihm erlaubt, das Spielgerät mit der Hand zu spielen. Wenngleich moderne Goalies mit dem Ball am Fuss immer mehr anzufangen wissen, werden sie rein fussballerisch ihren Vorderleuten doch nie das Wasser reichen können.

Der Torwart ist eine Hybrid-Version eines Fussballers, nimmt eine eigene Rolle ein. Er wirkt eher reagierend denn agierend. Er wird hauptsächlich an seinen Fehlern gemessen, nicht an seinen Erfolgen. Spielt er zu null, sagt dies nicht zwingend etwas über seine Leistung aus. Man kann ihn schlecht mit Feldspielern vergleichen, weshalb ein Vergleich unter seinesgleichen wohl vernünftiger ist: Auch deshalb existieren nicht nur eine, sondern seit 2017 gar zwei Wahlen für den Welttorhüter des Jahres. Die Position wird nicht ohne Grund einzeln gewürdigt.

Dass Torhüter bei den Wahlen für den Ballon d’Or oder zum besten Spieler Europas über eine Nominierung oft nicht hinauskamen, hängt ausserdem damit zusammen, dass ihre Leistungen nie gleich gewürdigt werden wie die eines Stürmers, der mit Toren Spiele entscheidet. Erzielte Tore geniessen eine höhere Wertschätzung als verhinderte. Deshalb wird auch dieses Jahr Benzema die Auszeichnungen einholen – und nicht Courtois. Dies ist die Logik des Spiels. Benjamin Schmidt

