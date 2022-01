Macrons Corona-Strategie – Darf der Präsident jemandem «auf den Sack gehen»? Frankreich debattiert einen ganzen Tag lang über die vulgäre Wortwahl von Emmanuel Macron. Die Frage, wie man die Zahl von mehr als 300’000 Infizierten pro Tag senkt, tritt dabei fast in den Hintergrund. Nadja Pantel aus Paris

Emmanuel Macron will Ungeimpften «bis zum Ende auf die Nerven gehen». Das ist aber noch eine der harmloseren Übersetzungen. Foto: Keystone

Am Mittwochabend war immerhin eines sicher: Noch nie hatte man im französischen Fernsehen so oft das Wort «emmerder» gehört. Wer vorsichtig sein will, übersetzt «emmerder» mit «auf die Nerven gehen» oder «drangsalieren». Wer die Vulgarität des Wortes abbilden will, sollte lieber die Übersetzung «auf den Sack gehen» wählen. Der Wortstamm des Verbs kommt jedenfalls von «merde», also Scheisse.

Weil das auch im französischen Fernsehen heftig klingt, sagten es die Moderatorinnen und Moderatoren am Anfang noch mit einer begleitenden Entschuldigung. Manche setzten mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, um deutlich zu machen, dass sie sich so normalerweise nicht ausdrücken. Es nicht sagen konnten sie nicht – denn es war ein Zitat des obersten Mannes im Staat. Macron wolle Nicht-Geimpften «bis zum Ende auf die Nerven gehen», das hatte er in einem Interview des «Parisien» gesagt.