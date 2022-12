Bücher, Bilder, Serien – Darauf freuen wir uns 2023 Was bringt das neue Jahr? Jede Menge neue Filme und Songs. Und hoffentlich auch grosse Ausstellungen und «guilty pleasures». 28 ausgewählte Highlights.

Auf gehts ins 2023 – zum Beispiel mit dem «Barbie»-Film mit Margot Robbie, der im Juli startet und einiges verspricht. Foto: Warner Bros. Pictures

Bildband: Raffael monumental

Sinnliche Schönheiten malte Raffael ebenso wie antike Mythen und Bibelszenen. Foto: Taschen

Das neueste XXL-Bilderbuch aus dem Taschen-Verlag bringt 5,7 Kilogramm auf die Waage und führt uns auf 720 Seiten mit zahlreichen Texten und umwerfenden Bildstrecken das gesamte Werk des grossartigen Renaissance-Künstlers Raffael vor Augen. Dieser wurde 1483 in Urbino geboren und verstarb mit nur 37 Jahren in Rom. Schon mit elf Jahren trat er in die Fussstapfen seines Vaters, der ebenfalls Maler war. Raffaels Karriere führte von Urbino über Florenz nach Rom, wo der Künstler zum Hofmaler der Päpste Julius II. und Leo X. wurde. Dort verschönerte er Villen und Paläste mit grossartigen, noch immer absolut hinreissenden Fresken. Er malte sinnliche Frauenschönheiten, antike Mythen, Bildnisse wohlhabender Römer und kirchlicher Würdenträger bis hin zu Historienzyklen und Bibelszenen. (hm)