Dante-Jubiläum in Basel - «Dante lehrt uns die Freiheit und die Gleichheit»

Warum lohnt es sich immer noch, Dante zu lesen?

Heute Dante zu lesen lehrt uns, in welchem Masse es wichtig und vital ist, über eine Sprache zu verfügen, die fähig ist, uns mit Intensität und Klarheit anzusprechen. Sei es über die wichtigsten Dinge oder sei es über Oberflächliches, ohne jeglichen Unterschied zu machen, jedoch ohne banal zu werden. Dante lehrt uns die Freiheit und die Gleichheit. Er erzählt über die Misere und die Nobilität des Lebens. Bei Dante erübrigen sich die Hierarchien, und das ist doch das, was heute die jüngeren Generationen anstreben. Er ist der mittelalterliche Mensch, der an Modernität kaum zu überbieten ist, und erinnert uns in seinem Werk unablässig an unsere Menschlichkeit.