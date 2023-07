Podcast zur Super League – «Dann wird Basel mit zehn Punkten Vorsprung Meister» Wer wird in der kommenden Saison Meister YB gefährlich? Auf wen setzt Basel seine grössten Hoffnungen? Und welcher der drei Zürcher Clubs wirkt am stärksten? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Knapp eine Woche vor dem Start der Super League kommt eine extralange Ausgabe unseres Fussball-Podcasts. Samt einigen provokativen Prognosen. Oliver Gut behauptet, Winterthur lande am Ende der Saison vor den Kantonsrivalen FCZ und GC. Dominic Wuillemin sieht im FC Lugano den grössten Herausforderer des Double-Gewinners YB. Und Thomas Schifferle ist noch ganz beseelt von einem Interview, in dem Sänger Thees Uhlmann FCB-Trainer Timo Schultz als Mann mit unglaublich vielen menschlichen Qualitäten beschreibt, und findet darum: «Wenn Schultz als Trainer nur halb so gut ist, dann wird Basel mit zehn Punkten Vorsprung Meister.»

Natürlich besprechen wir auch die Transfers des Sommers. Nicht nur der Kampf zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel um Ardon Jashari gibt derzeit zu reden. In Zürich sorgte der Nicht-Wechsel von Admir Mehmedi zum FCZ für Aufsehen. Laut Schifferle lag dem einstigen Schweizer Nationalspieler ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Den sollen die Zürcher just dann zurückgezogen haben, als Spielerberater Milos Malenovic den Auftrag erhalten hatte, die Transfer-Strategie des FCZ unter die Lupe zu nehmen. «Die zeitliche Zufälligkeit scheint mir sehr offensichtlich», sagt Schifferle dazu.

Nachdem wir letzte Saison bei unserer Vorsaisonprognose eher erfolglos nicht auf das Zufallsprinzip gesetzt hatten, haben wir diesmal die Platzierung wieder ausgelost. Nur YB als Meister und Yverdon als Absteiger waren gesetzt. Die Auslosung hat folgende Rangliste ergeben:

Young Boys St. Gallen Lugano Servette Luzern Basel Winterthur Lausanne-Sport Zürich Lausanne-Ouchy Grasshoppers Yverdon

Absoluter Habakuk, finden Sie? Gut möglich. Beweisen Sie, dass Sie es besser können, und geben Sie uns Ihre Saisonprognose ab (Schlusstabelle nach 38 Runden). Ende Saison sehen wir, wer besser getippt hat: unsere Hörerschaft – oder unsere Karten.

Wann welcher Club besprochen wird

03:31 BSC Young Boys

16:35 Servette FC

21:54 FC Lugano

26:04 FC Luzern

37:12 FC Basel

45:49 FC St. Gallen

53:13 Grasshoppers

59:56 FC Zürich

08:00 FC Winterthur

72:52 Lausanne-Sport

78:03 Yverdon-Sport

84:00 Stade Lausanne-Ouchy

89:27 Der neue Modus

92:55 Unsere Saisonprognose

