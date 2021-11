Interview mit Infektiologe – «Dann muss man zum Boostern halt die Armee und den Zivilschutz einsetzen»

Huldrych Günthard, Leitender Arzt und Infektiologe an der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich, verliert die Geduld.

Aber mit den Jüngeren kann man schon noch warten, um die Impfinfrastrukturen zu entlasten.

Nein, auch hier muss man wirklich vorwärtsmachen. Auch hier müssen die Kantone mit Vollgas loslegen. Bis Ende Jahr zu warten, ist unverantwortlich. Wir brauchen den Booster für die Jüngeren rasch, um die Ansteckungen wieder zu bremsen. Sonst kommen wir bald in die Situation, in der Österreich jetzt schon ist. Es muss jetzt mit allen Mitteln und so schnell wie irgend möglich geboostert werden: Junge und Ältere, die sechs Monate geimpft sind, gleichzeitig. Und parallel dazu muss alles unternommen werden, dass sich die Ungeimpften noch impfen lassen.