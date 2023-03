Alles zum FCB-Spiel in Bern – … dann kommt Itten – und schickt den FC Basel mit einer Packung heim Drei Tore des eingewechselten früheren FCB-Juniors machen den überlegenen BSC Young Boys in der Schlussviertelstunde doch noch zum klaren 3:0-Sieger Oliver Gut

Cedric Ittens erster von drei Streichen: Der Basler Stürmer in Berner Diensten erzielt in der 76. Minute gegen seinen Ex-Club das 1:0. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Vor dem Spiel

Der FC Basel reist mit dem Elfmeter-Triumph in Bratislava und den entsprechenden Emotionen nach Bern, während der BSC Young Boys sich eine Woche lang auf den Gegner vom Rhein hat vorbereiten und dabei noch sein 125-Jahr-Jubiläum hat feiern können. Der Klassiker Gelbschwarz gegen Rotblau wird denn auch offiziell als Jubiläumsspiel deklariert, was vor dem Anpfiff im Wankdorf zu einer entsprechenden Choreografie in der Ostkurve führt. Höhepunkt ist dann beim Einmarsch der beiden Mannschaften, dass der dazugehörige Einlauf-Song «Hie» von Wurzel 5 von der Berner Rap-Combo live im mit 31’500 Zuschauern ausverkauften Stadion performt wird.

Die Basler Fussball-Combo tritt in Bern mit drei personellen Veränderungen im Vergleich zum Spiel in Bratislava an: Neu in der Startelf stehen Sergio Lopez (für Anton Kade), Darian Males (für Jean-Kévin Augustin) und auch Kasim Adams: Der gelernte Innenverteidiger spielt anstelle von Taulant Xhaka und besetzt auch tatsächlich gemeinsam mit Andy Diouf das defensive Mittelfeld-Zentrum, während FCB-Interimstrainer Heiko Vogel dahinter auf die bewährte Dreierkette Lang-Pelmard-Calafiori setzt.

Die erste Hälfte

Frühes Aus für Andi Zeqiri, nachdem er im Zweikampf mit Zesiger umgeknickt ist. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es stehen zwei Mannschaften auf dem Feld, aber es spielt nur YB. Dies, während der FC Basel schon früh Umstellungen vornehmen muss: In der 14. wird Bradley Fink eingewechselt, weil Andi Zeqiri verletzt ausgeschieden ist. Dies, nachdem er in einem Zweikampf mit Zesiger so umgeknickt ist, dass er nur noch per Bahre vom Feld gerollt werden kann. In der 24. ist es dann Vogel, der seine ursprünglichen Ideen korrigiert und vom 3-4-3 auf ein 4-4-2-System mit Fink und Zeki Amdouni als Sturmspitzen umstellt.

Allein: Das Bild ist davor dasselbe wie danach. Der FCB wird wahlweise eingeschnürt oder durch das schnelle Umschalten der Gastgeber überrascht – so zum Beispiel in der 39. nach einem eigenen Corner, den YB so klärt, dass Rieder nach einem kurzen Alleingang den blank stehenden Elia auf die Reise schicken kann. Der Berner Angreifer scheitert schliesslich allein vor Marwin Hitz und befindet sich damit in guter Gesellschaft: Zuvor hat der Basler Torhüter bereits eine Grosschance Imeris (16.) und einen Elfmeter Nsamés (39.) pariert, nachdem dieser durch Andy Pelmard gefoult worden ist. Der Goalie ist somit neben den zu wenig präzisen Berner Angreifern der Hauptverantwortliche dafür, dass es zur Pause noch immer 0:0 steht.

Die zweite Hälfte

Vogel reagiert in der Pause und bringt Liam Millar für den zuvor nahezu unsichtbaren, aber auch angeschlagenen Darian Males, der seit der Umstellung auf ein 4-4-2 den linken Flügel besetzt hatte. YB gibt zwar weiter den Ton an, doch der FCB spielt nun auch mit und kommt zu Situationen, von denen Gefahr ausgeht. Am stärksten gilt dies für einen Amdouni-Kopfball, den YB-Goalie Racioppi erst im Nachfassen bewältigen kann (53.). YB scheint zunehmend an Druck und Präzision zu verlieren – doch dies erweist sich nur als Momentaufnahme: Kaum ist die YB-Viertelstunde angebrochen, profitieren die Berner von einer Hitz-Schwäche und gehen im Nachschuss durch den eingewechselten Itten in Führung (76.). Es öffnet den Bernern Tür und Tor, um dem FCB per Konter den Rest zu geben, wobei derselbe Itten – bekanntlich aus Basel und im rotblauen Nachwuchs gross geworden – per Elfmeter- (80.) und mit dem Kopf trifft (89.).

Der Knackpunkt

Was wäre gewesen, hätte Hitz den Ugrinic-Schuss in der 76. Minute so pariert, dass Itten keine Nachschuss-Chance erhalten hätte? Nun: Abgesehen davon, dass es noch immer 0:0 gestanden wäre, weiss das keiner. Was man aber weiss: In der 62. wechselt YB-Trainer Raphael Wicky dreifach – und bringt nicht nur Amenda für den verletzten Lustenberger in der Abwehr, sondern auch Ugrinic und Itten. Das ist viel Qualität, die er von der Ersatzbank bringen kann – und die sich statistisch niederschlägt, da der eine mit seinem Schuss am Ursprung des ersten Treffers steht und der andere sich gleich alle drei Tore gutschreiben lässt.

BSC Young Boys - FC Basel 3:0 (0:0) Infos einblenden Stadion: Stadion Wankdorf. Zuschauer: 31’500. Schiedsrichter: Fähndrich.

Tore:

76. Itten 1:0 (Hitz kann einen Weitschuss von Ugrinic nur nach vorne abwehren, Itten verwertet den Abpraller).

80. Itten 2:0 (Hitz foult den heranstürmenden Elia im Strafraum. Itten schiesst den Elfmeter unter die Latte).

89. Itten 3:0 (Fasnacht flankt von der linken Seite in den Strafraum, Itten springt ein Stockwerk höher als die gesamte Basler Verteidigung und köpft den Ball wuchtig ins Tor).



Young Boys (4-1-3-2): Racioppi; Blum, Lustenberger (62. Amenda), Zesiger, Garcia; Lauper; Fassnacht, Rieder (90. Niasse), Imeri (62. Ugrinic); Elia (82. Monteiro), Nsame (62. Itten).



FC Basel (3-4-3): Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Ndoye (81. Novoa), Adams, Diouf, Lopez (81. Kade); Males (46. Millar), Zeqiri (14. Fink), Amdouni (64. Augustin). Verwarnungen Bern:

57. Lustenberger (Foul an Ndoye).

76. Garcia (Foul an Ndoye).

91. Zesiger (Unsportlichkeit). Verwarnungen Basel:

50. Calafiori (Foul an Rieder).

79. Hitz (Foul an Elia). Bemerkungen:

Basel ohne Burger (gesperrt), Comas, Frei und Adjetey (alle verletzt), Sène, Akalé sowie Chipperfield (alle nicht im Aufgebot). – Ersatz: Salvi; Vogel, Xhaka, Onyegbule. – 11. Zeqiri verletzt sich in einem Zweikampf am Knöchel. – 36. Hitz hält Foulelfmeter von Nsame. – 84. Nach einer Verletzung von Novoa müssen die Basler die Partie mit einem Mann weniger zu Ende spielen.

Die Unparteiischen

Die Partie kommt ohne einen Eingriff des VAR aus – und nach den vergangenen Wochen ist das etwas Positives, zumal es die eine oder andere Situation gab, bei der sich der Video-Schiedsrichter in anderen Situationen auch schon bemüssigt sah, seinen Senf dazuzugeben. Es ist auch Hinweis darauf, dass Platz-Schiedsrichter Lukas Fähndrich einen guten Job machte. Beide Elfmeter-Entscheide waren korrekt, und er zog seine grosszügige Linie in Sachen Foulspiel und Verwarnungen von A bis Z durch.

Der O-Ton

Zieht das Fazit einer ereignisreichen Woche: FCB-Interimstrainer Heiko Vogel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone).

FCB-Interimstrainer Heiko Vogel zieht nach einer Woche, die dem FC Basel zuerst die Conference-League-Viertelfinals und dann eine letztlich deutliche Niederlage bei YB brachte, dieses Fazit: «Wir haben in dieser Woche gesehen, dass wir viel können – aber auch, dass wir noch viel lernen müssen.»

Die Folge

Weil sich parallel dazu der FC Lugano und Servette Genf mit einem 1:1 trennen, ist der Basler Rückstand auf den avisierten zweiten Platz nur um einen Zähler auf fünf Punkte angewachsen. Da nun ein zweiwöchiger Länderspiel-Unterbruch folgt, findet die nächste Pflichtspiel-Partie erst am Samstag, 1. April, statt, wenn der FCB um 20.30 Uhr den FC Winterthur empfängt. Was am Dienstag danach folgt, ist bereits das nächste Messen mit YB. Dieses Mal allerdings im Halbfinal des Schweizer Cup – und im heimischen St.-Jakob-Park (20.15 Uhr). Allerdings testet der FCB an diesem Freitag noch gegen den FC Aarau.

